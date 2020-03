कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते हुए लॉकडाउन और घर में बैठने की वजह से हम में से ज्‍यादातर लोग जहां एक तरफ हालात को कोस रहे हैं, वहीं दुनिया भर के डॉक्‍टर्स और स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर 24 घंटे मरीजों का इलाज कर रहे हैं. हम सब अपने-अपने घरों में महफूज हैं, जबकि ये लोग हमारी सलामती के लिए इस खतरनाक वायरस की रोकथाम के लिए दिन-रात जूझ रहे हैं.

हर गुजरते दिन के साथ भारत में कोरोनावायरस पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है. ऐसे में डॉक्‍टरर्स और हेल्‍थ प्रोफेशनल डटे हुए हैं. वे लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में उन्‍हें खाने और सोने का वक्‍त नहीं मिल पा रहा है. इस बीच राजस्‍थान के डॉक्‍टरों ने 'छोड़ों कल की बातें...' गाना गाकर अपना मूड अच्‍छा करने की कोशिश की है. डॉक्‍टरों का ये वीडियो वायरल हो गया है.

At the epicentre of COVID 19 in Rajasthan Government Hospital in Bhilwara - Drs Mushtaq, Gaur & Prajapat, paramedics Mukesh, Sain, Gyan, Urwashi, Sarfaraz and Jalam are working 247 to beat Coronavirus.

Take a bow, you are our true heroes!

This is the spirit of new India

आपको बता दें कि गाना गा रहे डॉक्‍टर मुस्‍ताख, गौर और प्रजापत पैरामेडिकल स्‍टाफ मुकेश, सैन, ज्ञान, उर्वशी, सरफराज और जालम राजस्‍थान के भीलवाड़ा में तैनात हैं. ये सभी कोरोनावायरस के मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं.

संकट की इस घड़ी में डॉक्‍टरों और पैरामेडिकल स्‍टाफ का ये दिल खुश कर देने वाला वीडियो एक ताजी हवा का झोंका है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम मिलकर इस जंग को जीत सकते हैं. लोगों को भी डॉक्‍टरों का ये वीडियो बहुत पसंद आया है:

कोरोनावायरस नाम की इस वैश्विक महामारी में एक बार फिर साबित हो गया है कि डॉक्‍टर ही हमारे असली हीरो हैं. ऐसे में हम सब की यह सामुहिक जिम्‍मेदारी बनती है कि हम घर पर रहकर सुरक्षित रहें.