ड्राइवर के सोने के बाद खुद कार चला कर घर पहुंची महिला, Video शेयर करते हुए कहा...

कार चलाते वक्त सो जाने की समस्या काफी आम है क्योंकि आज के वक्त में लोगों पर काम का अधिक दबाव रहता है और कई बार लोग थके हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब कार चलाते हुए सो जाते हैं. हालांकि, जब किसी का काम ऐसा हो जिसमें किसी अन्य शख्स की जिंदगी की जिम्मेदारी भी उन पर हो तो उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए. दरअसल, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक कैब ड्राइवर (Cab Driver), यात्री और खुद की जिंदगी को खतरे में डालते हुए कार चलाते वक्त ही सो गया.

तेजस्विनी दिव्या नाइक नाम की महिला ने अपने ट्विटर पर एक बूमरंग वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए महिला ने बताया कि उसने पुणे से मुंबई के लिए उबर कैब हायर की थी. अपने इस वीडियो में महिला ने बताया कि कैब का ड्राइवर कार चलाते वक्त लगभग 2 बार सो गया था और हमारा एक्सिडेंट होते होते बचा. हालांकि, इस दौरान महिला जाग रही थी और उसको पता चल गया था कि ड्राइवर सो रहा है इसलिए उसने ड्राइवर को गाड़ी रुकवाई और खुद उसकी कार चलाने के लिए कहा.

महिला ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं और जब यह हुआ तब मैं सो नहीं रही थी और मुझे कार ड्राइव करना आता है''. इसके आगे महिला ने कैब कंपनी को टैग करते हुए लिखा, ''मैं इस वक्त काफी गुस्से में हूं. वो इस तरह से ड्राइव कैसे कर सकते हैं, अगर उन्होंने सही से आराम नहीं किया है. ड्राइवर ऐसे कैसे किसी दूसरे की जिंदगी को रिस्क पर डाल सकते हैं''.

thanking god I'm alive right now and I wasn't asleep when this happened & that I know how to drive.@Uber@Uber_Support@Uber_India I am seething with anger right now. how dare they drive if they're not well rested? how dare they put anyone else's life at risk?

part 1 #uberpic.twitter.com/lUUFXpHCQS — tejaswinniethepooh (@teja_main_hoon_) February 21, 2020

इसके बाद उबर कैब ने ट्वीट करते हुए महिला से उसकी मेल आईडी और फोन नंबर मांगा ताकि वो इस मामले पर कार्रवाई कर सकें.

This is concerning, Tejaswini. We'd like to take this up with your driverr. May we request you to provide us with your email address/mobile number associated with your Uber account through DM (direct message). From there we'll be able to assist further. https://t.co/wuYI29eNE2 — Uber (@Uber) February 21, 2020

तेजस्विनी की इस पोस्ट पर कई लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, ''मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था''. तो वहीं एक अन्य ने लिखा, ''यह उतना ही खतरनाक है, जितना गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना है''.

Happened to me once too! He fell asleep on the highway thrice! I tried to take over but he kept refusing. I somehow made it home powered by anxiety — Dhruv™ (@dhruvburman) February 22, 2020