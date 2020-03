दुबई में काम करने वाले शेफ ने दिल्ली की महिला को दी रेप की धमकी, सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है लेकिन कई बार इस वजह से कुछ लोगों को ट्रोल भी होना पड़ता है. हालांकि, कई बार ट्रोल करने वाले लोग हद से ज्यादा कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. दरअसल, भारत में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर कई जगहों पर विरोध हो रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर भी लगातार सीएए को लेकर लोग अपने-अपने विचार रख रहे हैं. इसी बीच फेसबुक पर दुबई के एक होटल के शेफ त्रिलोक सिंह ने सीएए को लेकर दिल्ली की एक महिला को रेप की धमकी दी.

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शेफ ने दिल्ली की एक महिला द्वारा सीएए की आलोचना किए जाने पर उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया. महिला के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी पोस्ट में त्रिलोक ने लिखा कि उसका दिल्ली में सामूहिक बलात्कार किया जाएगा. इसके अलावा उसने गलत संदर्भ में एसिड और लाठी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया.

त्रिलोक के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर महिला ने उसके फेसबुक अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए कहा था, जिसके बाद उसकी यह पोस्ट वायरल हो गई. पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने त्रिलोग द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई.

@DubaiPoliceHQ he is trilok singh please arrest this man he is abusing and threatening a girl in india on social media and abusing muslim community on social media please arrest this man and should be sacked immediately pic.twitter.com/OZ7UnhuuLO — Nasira rizvi (@RizviNasira) March 1, 2020

We recently noticed a series of tweets about Trilok Singh. We strongly condemn this behaviour and clarify that Trilok Singh is not a part of @thelalitgroup since last two years. ,” https://t.co/dEUaGS0Eq7 — Anurag Shrivastava (@hrnext) March 1, 2020



इसके बाद त्रिलोक के अकाउंट को फेसबुक से हटा दिया गया है. वहीं होटल ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि त्रिलोक उनके होटल में काम नहीं करता है.