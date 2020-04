Viral हुआ हाथ में तल्वार लिए ईस्टर बनी का Video तो घबराए लोग, कहा- ''यह डरावने सपने जैसा...''

दरअसल, यह ईस्टर बनी हर साल न्यू ऑरलियन्स के ब्रेनन रेस्टोरेंट में हर साल आता है लेकिन इस साल कोरोनावायरस के चलते रेस्टोरेंट बंद हैं और इस वजह से यह बनी सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया और अपनी तल्वार से शैंपेन की बोतल खोलता हुआ नजर आया.

'द सिटी ऑफ न्यू ऑरलियन्स' ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''हैप्पी ईस्टर, देखें पीटर कॉटनटेल सैबर का गाना गाते हुए शैंपेन की बोतल खोतले हुए वीडियो''.

Happy Easter @BrennansNOLA : Watch Peter Cottontail saber and pop his way down the Champagne trail... ???????????? #brennansnola #bubblesatbrennans pic.twitter.com/yEUuObdCeA

इस वीडियो को ट्विटर पर 4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. हालांकि, लोग इस वीडियो को देख कुछ अधिक खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि यह जरावना है. एक यूजर ने लिखा, ''यह डरावने सपने जैसा है''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''हिप्पिटी- हॉपिटी मर्डर ऑन द वे''.

Please delete this, and let's never speak of it again