आज ईद (Eid) बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है. ईद अल-फितर (eid ul fitr 2019) के मौके पर घरों में खाने की ज़ोरों-शोरों से जश्न चल रहा है. मीठी ईद के मौके पर घरों में तरह-तरह के व्यंजन बन रहे हैं. आखिरकार 29 दिनों के रमजान के बाद शव्वाली की पहली तारीख को परिवार के साथ दावत है. इस मौके पर हर घर में एक से बढ़कर एक पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन मीठी ईद के मौके पर कुछ खास डिशेज़ जरूर बनती ही हैं.

1. शीर खुरमा - शीर का मतलब है दूध और खुरमा का मतलब है खजूर, यानी खजूर की खीर. इसे शीर कुर्मा भी कहते हैं. यह भरपूर मात्रा में खजूर, घी, बादाम, किशमिश, पिस्ता, दूध और केसर से बनती है.

2. अंगूरदाना - उड़द की दाल से बनने वाली मोटी बूंदी, जिसमें खूब सारा शक्कर और घी डाला जाता है. दाल के अलावा ये बेसन से भी बनती है.

3. बाकरखानी - मैदा, सूखे मेवा और मावे से बनी मज़ेदार मिठाई. ये लखनऊ और हैदराबाद में काफी लोकप्रिय है. इसे गर्मा-गरम दूध के साथ खाया जाता है.

4. शीरमाल - मैदा, घी और चीनी से बनी मीठी रोटी. ये बाज़ारों में खूब बिकती है. इसे किसी भी तरकारी या फिर मीठ से खाई जाती है.

5. दूध फेनी - ईद फेनी के बिना अधूरी है. बाज़ारों में रंग-बिरंगी फेनिया ना सिर्फ देखने में कमाल लगती हैं बल्कि खूब स्वादिष्ट भी होती हैं.

6. जर्दा - मीठे में जर्दा ईद और भी शानदार बना देता है. केसर में डूबे चावल और मेवे, गज़ब के स्वादिष्ट लगते हैं.

7. दही-वड़े - मीठी ईद के मौके पर तमाम मीठे के बाद खट्टे-मीठे दही-वड़े भी मिलते हैं. उड़द और मूंग दाल के ये वड़े दही और सौंठ डालकर खाए जाते हैं.

8. सेवइयां - मीठी ईद की जान है सेवइयां. इसके बिना ईद अधूरी है.

