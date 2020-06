दादी ने साड़ी पहन किया यह मुश्किल योगासन तो लोग रह गए हैरान, खूब पसंद कर रहे हैं Viral Video

YouTuber ने अजीबोगरीब तरह से बनाई खिचड़ी, 10 लाख से ज़्यादा बार देखा गया Video, आप ना करें Try

दरअसल, इस वीडियो (Viral Video) को ट्विटर पर काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो में एक दादी (Elderly Woman) बेहद की मुश्किल योगासन आसानी से करते हुए नजर आ रही हैं और उनकी इस स्किल ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में नजर आ रही महिला काफी मुश्किल योगासन को एक दम आसानी से करते हुए दिखाई दे रही हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुधा रमन ने शेयर किया है और अब यह वायरल हो रहा है. 51 सेकेंड लंबे इस वीडियो को अब तक 4,000 से अधिक बार देखा जा चुका है.

साथ ही, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वर्कआउट या फिर योग करने के लिए उन्हें स्पेशल आउफिट की जरूरत है तो आपको बता दें कि यह दादी साड़ी में योगासन करते हुए दिखाई दे रही हैं. वीडियो में वह कुछ ही सेकेंड में बिना घुटने मोड़े अपने पैरों की ऊंगलियां पकड़ते हुए दिखाई दे रही हैं.

Will hold you Spellbound



Via @ugtungapic.twitter.com/Snzq9q1N64 — Sudha Ramen IFS (@SudhaRamenIFS) June 22, 2020

पूरी वीडियो में दादी एक बार भी ब्रेक लेते हुए दिखाई नहीं दी.

इस महिला की फ्लेक्सिबिलिटी देख कर कई लोग हैरान रह गए हैं और जमकर महिला की तारीफ कर रहे हैं.

How flexible she is great — R.Pushparani (@RPushparani) June 23, 2020

That's the spirit of yoga. — Dipak Balmiki (@dipakbalmik) June 22, 2020

