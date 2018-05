SOLD OUT हुई ये वायरल जींस, जेब और ज़िप के अलावा मौजूद सिर्फ धागे, देखें फोटोज़

Fantastic!! the future of ripped jeans is here!! . 11000 bucks for a pair of threads, literally!! pic.twitter.com/SArqo7PRGd — emraan hashmi (@emraanhashmi) May 3, 2018

आपको हाल ही सोशल मीडिया पर छाई एक्सट्रीम कट आउट जींस तो याद होगी? सिर्फ जेब और ज़िप वाली इस जींस का बहुत मज़ाक उड़ा. इसकी बनावट से ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसकी कीमत. जी हां, 11 हज़ार से ज्यादा की कीमत वाली ये जींस सोल्ड आउट हो चुकी है.इस जींस को लेकर बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने भी ट्वीट कर कहा कि, 'ये है भविष्य की रिप्ड जींस, 11 हज़ार की कीमत वाली जींस के नाम पर सिर्फ धागे.'यह जींस लॉस एंजेल्स के डेनिम ब्रैंड कारमर की है. इनकी वेबसाइट पर यह जींस सेल के लिए अवेलेबल है. यह एक्सट्रीम कट आउट जींस सिर्फ आगे से ही नहीं बल्कि पीछे से भी इतनी ही फटी हुई है और इसकी कीमत जान आप हैरान हो जाएंगे. जी हां, इस एक्सट्रीम कट हाई रेज़ जींस की कीमत है 168 डॉलर यानी लगभग 11 हज़ार से ज्यादा.

Twitter in disbelief over 'extreme cut out jeans'. Guess what? They're sold out https://t.co/XEBnvbTvQhpic.twitter.com/gYzyKeqSvW — NDTV (@ndtv) May 3, 2018

यह जींस सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हो रही है. लोग जमकर इसका मज़ाक बना रहे. यहां देखें लोगों के कुछ रिएक्शन की किस तरह लोग इस जींस को लेकर मज़ाक बना रहे हैं.