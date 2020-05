फाल्गुनी पाठक ने लॉकडाउन के बीच पड़ोसियों के लिए बालकनी से गाया ''कहीं दूर जब दिन ढल जाए...'' देखें Viral Video

दरअसल, फाल्गुनी पाठक ने अपने पड़ोसियों के लिए बालकनी कॉन्सर्ट का आयोजन किया. फाल्गुनी पाठक के परफॉर्मेंस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में नवरात्री क्वीन 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'आनंद' का गाना ''कहीं दूर जब दिन ढल जाए'' गाते हुए नजर आ रही हैं.

वीडियो को ट्विटर पर दिनेष जोशी नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में शख्स ने लिखा, ''जब आपकी पड़ोसी डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक हों तो आपको और किस चीज की जरूरत है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को फाल्गुनी पाठक की आवाज में यह गाना पसंद आएगा.''

What more do you need when you have a neighbour like Dandiya queen Falguni Pathak @FalguniPathak12 .. Am sure they all must have loved to hear this song from her.. Very soothing.. pic.twitter.com/YKk6yu3QfD