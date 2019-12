लड़की ने फेसबुक पर बताई पापा से अपनी आखिरी मुलाकात, लिखा - मेरे हाथों में स्कूल के लिए दिए थे पैसे...

आप स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हुईं. ड्रेस पहनी, नाश्ता किया, स्कूल बैग जमाया, पानी की बॉटल रखी. पापा से पॉकेट मनी भी ली, फिर पापा ने आपको स्कूल बस तक ड्रॉप भी किया. स्कूल से वापस आकर पता चलता है कि आपका और आपके पापा की वो आखिरी मुलाकात भी, वो आखिरी नोट थे जो पापा ने बड़े ही प्यार से आपको स्कूल खर्च के लिए दिए थे. उनका एक्सीडेंट हो गया और अब वो आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं. ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो, तो ये किसी शॉक से कम नहीं, जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो अब इस दुनिया में ही नहीं. वो पापा का आपको पॉकेट मनी देना, आपके साथ उनकी आखिरी याद बनकर रह गई.

ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच है. वाकया मलेशिया का है, जहां एक लड़की ने अपने फेसबुक पोस्ट पर अपने पापा के साथ बिताया हुआ आखिरी पल शेयर किया, क्योंकि उसका वो पापा का दिया हुआ आखिरी नोट चोरी हो गया था.

जी हां, इस लड़की का नाम है ऐने मालार येसुदास. इस लड़की ने अपने पापा और उस नोट की पूरी कहानी फेसबुक पर लिखी. साथ ही बताया कि एक दिन उसका पर्स चोरी हुआ, जिसमें वो नोट रखा हुआ था.

लेकिन ये लड़की बहुत लकी थी कि ये नोट उसे वापस मिल गया. उसकी बहन ने उस नोट की तस्वीर व्हाट्सऐप पर शेयर की. ऐने ने अपनी बहन को एक थैंक्यू नोट लिखा और पूरी दुनिया को बताया कि ये नोट उसके लिए इतना खास क्यों है.

आप इस RM10 (मलेशिया की करेंसी लगभग 117 भारतीय रुपये) नोट को देखेंगे, तो आपको इस कुछ लिखा हुआ दिखेगा, 'The last cash given by dad on 21/5/2010 Friday 7.10am...I Love You Dad.' (21 मई 2010 की सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर मेरे पापा का दिया हुआ आखिरी नोट, आई लव यू डैड.)

इस फेसबुक पोस्ट को अभी तक 2 हज़ार से ज्यादा लाइक्स और कई शेयर मिल चुके हैं.