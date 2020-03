कोरोनावायरस (Coronavirus) जब से चीन से बाहर फैला है तब से ही हम रोज़ ये सुन रहे हैं कि साबुन से बार-बार हाथ धोना ही इससे बचाव का मुख्‍य तरीका है. कोविड-19 (COVID-19) से बचने के लिए हमें कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से अच्‍छी तरह हाथ धोने चाहिए. स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों की मानें तो अगर हम कोरोनावायरस से संक्रमित व्‍यक्ति से हाथ मिलाएं या किसी ऐसी चीज के संपर्क में आएं तो हाथों के जरिए नाक, मुंह, और आंखें छूने से हमारे अंदर यह वायरस प्रवेश कर जाता है. ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आंखों से देखे बिना इस बात पर विश्‍वास नहीं करते. ऐसे में नासा के एक पूर्व इंजीनियर ने एक वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया गया है वायरस किस तरह फैलते हैं. इसके लिए इंजीनियर ने 'ग्‍लो जर्म' पाउडर का इस्‍तेमाल किया जो कि यूवी लाइट में फ्लोरसेंट हो जाता है.

मेल ऑनलाइन के मुताबिक, नासा के पूर्व इंजीनियर ने सबसे पहले पाउडर से एक टीचर को संक्रमित किया और फिर क्‍लास के कुछ बच्‍चों के साथ भी ऐसा ही किया. फिर उन्‍होंने यूवी लाइट की मदद से दिखाया कि कैसे पाउडर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल गया.



वीडियो देखकर साफ है कि कीटाणु किस तरह हमारे फोन, वर्क डेस्‍क और चेहरे तक पहुंच जाते हैं. जाहिर है कि कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना ही सबसे कारगर तरीका है.

लोगों को यह एक्‍सपेरिमेंट काफी पसंद आया और ज्‍यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्‍चों को इस वीडियो को देखने को कहा. वीडियो पर लोगों ने इस तरह की प्रतक्रिया दी है:

Our family just watched this together! Thank you for providing our home school science lesson today. The kids universally said “I wish he was our science teacher”. They are now more cool with a social distancing. — Justin Sperry (@justinsperry) March 18, 2020

Absolutely amazing - everyone should watch this — Peter Hitchener (@phitchener9) March 19, 2020

outstanding video, in a time where people don't understand how fast germs can spread. Even I was shocked by the touch-your-face segment you did. Eye-opening. — Coffee Break (@coffeebreak_YT) March 19, 2020

How do I share this with the entire population of my city — Mike Stone (@mstone03) March 19, 2020

This is an extremely good video for all purposes of understanding how to handle the current situation — Areej (@areejamin3) March 19, 2020

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि न सिर्फ कोरोनावायरस बल्‍कि किसी भी तरह के कीटाणुओं से बचने के लिए हमें बार-बार हाथ धोने चाहिए. साबुन से अच्‍छी तरह हाथ धोना हमारी आदत में शुमार होगा तो काफी हद तक हम न सिर्फ अपने शरीर बल्‍कि दूसरों को कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचा पाएंगे.