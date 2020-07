फ्राइड चिकन या क्रिस्टल? वायरल हो रही इस Pic के बारे में क्या है आपका खयाल?

बता दें, गार्लिक पाउडर ने इस तस्वीर का क्रेडिट अमेलिया रूड को दिया है, जो इंस्टाग्राम पर अपना ब्रैसलेट वैंचर चलाती है. यह वास्तव में एक दुर्लभ लाल कैल्साइट क्लस्टर है, जिसकी तस्वीरों को अमेलिया रूड ने शेयर किया और अब ये इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

गार्लिक पाउडर द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई पोस्ट पर अब तक 2.8 लाख लाइक्स आ चुके हैं और 54 हजार से अधिक बार रीट्वीट किया गया है.

CRYSTAL THAT LOOKS LIKE CHICKEN TENDER ALERT pic.twitter.com/YLGZFo6XO2 — GarlicPowder (@fartpowder) June 27, 2020

इसके अलावा बहुत से यूजर्स ने फ्राइड चिकन जैसे दिखने वाले क्रिस्टर की इस पोस्ट पर अलग-अलग क्रिस्टल्स की पिक्स शेयर की हैं, जो बिलकुल खाने की चीजों के जैसे दिखाई देते हैं.

I still like the Cheesecake one better pic.twitter.com/MexQpdXxlE — MariateresaBissinger (@mariateresag) June 28, 2020

That is a chicken tender that looks like a crystal. — Joshua Guerci (@platypusrex256) June 27, 2020

Honestly thought you were trolling us. I had to take a second look — Chrissy (@Chrissy_koin) June 28, 2020

Crystal that looks like a potatoe pic.twitter.com/OO1RlFBQsy — Hunter Doradea (@HunterDoradea) June 27, 2020

Here's a Crystal that looks like raw meat (#Rhodochrosite) pic.twitter.com/3LNTcKXPHE — Skye (@BreakingColours) June 27, 2020

इन क्रिस्टल्स के बारे में आपका क्या खयाल है?