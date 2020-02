लड़की नहीं कर पा रही थी अपना कमरा साफ, फिर रूममेट ने किया ऐसा, देखें Viral Video

जो लोग रूममेट के साथ रहते हैं वो इस बात के लिए जरूर एग्री करेंगे कि एक अच्छा रूम पार्टनर होना कितना जरूरी है. यहां अच्छा होने से हमारा मतलब ऐसे पार्टनर से है जो हमेशा आपकी भावनाओं को समझे और आपको जज करने की बजाए आपको आपका स्पेस दे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की अपनी रूममेट का गंदा रूम साफ करते हुए नजर आ रही है.

वायरल वीडियो में सैम स्मिथबर्गर नाम की लड़की अपनी रूममेट जेना का कमरा साफ करते हुए नजर आ रही है. दरअसल, वीडियो को मुख्य रूप से ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसके बाद यह अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गया. वीडियो की शुरुआत में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 6 क्लास, 2 नौकरी और एक इंटर्नशिप के कारण जेना को अपना कमरा साफ करने का वक्त नहीं मिल रहा था. इस वजह से उसकी रूममेट सैम उसका कमरा साफ करती है.

वीडियो में सैम कमरा साफ करने का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए नजर आ रही है. वह जेना के बाथरूम से लेकर उसके कमरे और कपड़े धोने तक हर तरह से कमरे को साफ करते हुए नजर आ रही है. यहां तक कि सैम सफाई करने के लिए अपने एक दोस्त सीएन को भी बुला लेती है. इसके बाद 6 घंटे एक साथ काम करने के बाद दोनों कमरे को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं.

This is my favorite Tik Tok right now. Bless the friends and family who understand how stressful, depressing, and chaotic life can get. pic.twitter.com/cDLjRCashQ — Prizzilla (@prizziIIa) February 19, 2020

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और सैम की काफी तारीफ कर रहे हैं.



Nah, I can't agree with this one. Mama always said .. “never go to sleep with a dirty house” smh. — Assyria. (@psstaybeautiful) February 19, 2020

वीडियो के वायरल होने के बाद जेन ने भी एक ट्वीट किया. अपने इस ट्वीट में उसने लिखा कि ''हां मैं वो रूम गर्ल हूं.. मैं बहुत एम्बेरेस्ड महसूस कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं 7 मिलियन लोगों के सामने अपनी परेशानी कैसे बताऊंगी लेकिन वो सब अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे सपोर्टिव फीलिंग आ रही है. सैम एक बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत लकी हूं''.