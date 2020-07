Friendship Day 2020: अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस पर दोस्तों को भेजें ये मैसेज और विश करें Happy Friendship Day

महामारी के इस वक्त में लोगों को अपने दोस्तों की अहमियत के बारे में जरूर पता चला है. साथ ही ये भी कि कौन सा दोस्त वाकई में उनकी केयर करता है. दोस्तों के होने का एहसास ही हमें जिंदगी में कई बार सुरक्षित महसूस करवाता है.

क्यों जरूरी है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस

दुनिया में हिंसा, गरीबी और मानवाधिकारों के हनन जैसी कई चुनौतियां हैं. दोस्ती का यह दिन मानवीय भावना को साझा करने का दिन है, जो मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है. हम दोस्ती के जरिए वास्तव में एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज में रहने की कामना कर सकते हैं, जहां लोगों में एक दूसरे लिए सहानुभति और प्रेम की भावना हो.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे घोषित किया था. फ्रेंडशिप डे की शरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि इससे लोगों, देशों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच मित्रता के पुलों का निर्माण होगा.

30 July is #FriendshipDay ! #Friendship binds us together regardless of age, race, religion, gender, sexual orientation or borders. Do you believe in friendship's power to craft a better world for all?dizz Share if you do! https://t.co/ZPZbCojn1u pic.twitter.com/EkRrWXU9SZ

यूएन ने फ्रेंडशिप डे पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ''कोविड-19 के वक्त में फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल और सोशल आइसोलेशन पर चलें जाएं. अपने दोस्तों से बात करें''.

Thursday is #FriendshipDay!



Physical distancing during #COVID19 does not have to mean social or emotional isolation.

Connect with your friends

Be kind



We are in this together -- & we will get through this together. https://t.co/7sFzedeiQL



: Leyah Mirza pic.twitter.com/SzM9zIkRbD