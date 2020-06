नीले ज्वालामुखी से लेकर रिंगिंर रॉक्स तक, Video और Photos में देखें धरती पर मौजूद ये 5 अविश्वसनीय जगह

रोमानिया का मूविल केव

Special Halloween blog: Valentina Cetean (Geological Institute of Romania) tells us about the unique Movile cave in Romania, where sulphurous and thermal water creates the perfect environment for spooky creatures!



Link to see themhttps://t.co/sLuetWcxch#Geomanifestationspic.twitter.com/yVCfLeUvGo — GeoConnect3d (@Connect3dGeo) October 31, 2019

रोमानिया में स्थित मूविल केव को 1986 में डिस्कवर किया गया था. कुछ वर्कर्स इस दौरान जमीन की टेस्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या यह जमीन पावर प्लांट के लिए अच्छी है और तभी उन्होंने इस गुफा की खोज की थी. यह गुफा लगभग 5.5 मिलियन सालों तक लोगों की नजरों से दूर रही. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने इस गुफा में 48 स्पीसीज का पता लगाया है और इसमें से 33 दुनियाभर में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं.

Meet the unique inhabitnats of Movile Cave, cut off from the world for 5.5 million years. https://t.co/WtCP20v7Jvpic.twitter.com/y4pE9wRO9S — Corey S. Powell (@coreyspowell) May 30, 2016

सूरज की रोशनी से दूर और एक जहरीले वातावारण के बादवजूद लाखों वर्षों तक इस गुफा में जीवन फला फूला. इस गुफा में बहुत सी अद्वितीय मकड़ियां, लीची, सेंटीपीड्स और अन्य जीव हैं, जिन्हें मनुष्यों द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया. इनमें से कई जीवों की आंखे नहीं है और धूप से दूर रहने की वजह से कइयों का रंग पीला ही है.

पोलैंड का क्रूक्ड फॉरेस्ट

Krzywy Las (crooked forest) in West Pomerania - oddly shaped pine trees & no one knows why. Theories from work of aliens to being deformed for ship builders #krzywylas#crookedforest#polandpic.twitter.com/dJxQP3empL — Agri Warschau (@AgriWarsaw) January 15, 2020

पोलैंड में स्थित इस जंगल के सभी पेड़ नीचे से मुड़े हुए हैं और पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इसका कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रिफीनो के नजदीक स्थित इस जंगल में लगभग 400 पेड़ हैं, जो नीचे की तरफ से मुड़े हुए हैं. लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सब पेड़ जे शेप में क्यों है. आईएफएल साइंस के मुताबिक, सिद्धांत एलियंस के क्षेत्र में एक अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण पुल से लेकर हैं.

पेंसिलवेनिया की रिंगिंग रॉक्स

जब भी आप किसी चट्टान को किसी चीज से मारेंगे तो आप एक अजीब सी आवाज सुनेंगे. हालांकि, पेंसिलवेनिया में स्थित काउंटी पार्क में ऐसी चट्टाने हैं, जिन्हें किसी चीज से मारने पर मेटालिक आवाज सुनाई देती है. अटलस ओबस्क्रूरा के मुताबिक, रॉक फील्ड 7 एकड़ में फैली है और केवल एक तिहाई चट्टाने ही ऐसी हैं, जो मारे जाने पर मेटालिक आवाज निकालती हैं. काफी वक्त तक वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए लेकिन 1965 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने चट्टान को तोड़ा. इसके बाद उन्हें पता चला कि सभी चट्टाने इतना धीरे ये आवाज निकालती हैं कि इंसान उन्हें सुन नहीं सकता. इसलिए जब बहुत बड़ी चट्टाने या फिर ज्यादा चट्टानों पर मारा जाता है तो वो इतनी तेज आवाज निकालती हैं कि मनुष्य उन्हें सुन सकता है.

पेरु में स्थित Nazca लाइन्स

Ancient 'spaceman' Nazca Lines in Peru: sometimes claimed extra-terrestrial, they were actually traced out on foot. pic.twitter.com/Rv1LOZoPBM — Andrew Rader (@marsrader) January 13, 2016

पेरु में स्थित Nazca लाइन्स विशाल भू-आकृति (बड़े डिजाइन या जमीन पर उत्पादित आकृति) का एक संग्रह है. दक्षिण अमेरिका में प्राचीन नाज़ा संस्कृति द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी सन् के आसपास ये जोग्लाइफ़्स बनाए गए थे. हिस्टरी.कॉम के अनुसार, तीन बुनियादी प्रकार की नाज़का लाइनें हैं: सीधी रेखाएं, ज्यामितीय डिजाइन और सचित्र प्रतिनिधित्व. उनमें से कुछ 1,200-फीट तक फैली हुई हैं.

1930 के दशक में ये लाइने चर्चा का विषय थीं और इस वजह से कई एक्सपर्ट्स ने इस पर बेहेस की है. इनमें कई थ्योरी ऐसी भी हैं, जिन्हें एलियन्स के साथ जोड़ा गया है. हालांकि, हाल ही के वक्त में हुई रिसर्च के मुताबिक इन लाइनों को सांस्कृतिक उद्देश्यों से बनाया गया था.

इंडोनेशिया का Kawah Ijen ज्वालामुखी

An Indonesian volcano that erupts "blue" lava—@NPRskunkbear on the science of Kawah Ijen: https://t.co/NhOIuMroJE. pic.twitter.com/7XNR3e2ub2 — CA AcademyOfSciences (@calacademy) September 10, 2016

एक नीला ज्वालामुखी? यह किसी फिल्म का कोई सीन नहीं है बल्कि इंडोनेशिया में स्थित है और आप खुद यहां जाकर इसे देख सकते हैं. नेशनल जिओग्राफिक के मुताबिक ये नीली फ्लेम्स सलफ्यूरिक गैस के कॉम्बिनेशन का नतीजा है.