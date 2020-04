कपिल देव से लेकर आम लोग तक सब घर पर ही काट रहे हैं अपने बाल, ट्रेंड हो रहा #Coronacut... देखें मजेदार Photos

अगर आपको याद नहीं तो बता दें कि कुछ वक्त पहले अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के बाल काटते हुए एक वीडियो शेयर किया था. इसके बाद राजकुमार राव ने भी पत्रलेखा के बाल काटते हुए वीडियो शेयर किया था. दरअसल, लॉकडाउन (Lockdown) के बीच कई सारे लोग घर में ही अपने बाल काटने का रिस्क ले रहे हैं. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि घर में हेयरकट का एक्सपीरियंस लोगों के लिए कैसा रहा.

यहां देखें क्रिकेटर कपिल देव (Kapil Dev) और सचिन तेंदुलर (Sachin Tendulkar) का घर में किया गया नया हेयरकट.

Check out Kapil Dev's new look during the lockdown! pic.twitter.com/wNKvP66Mab

सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे लोगों ने भी घर में बाल काटें और इसके बाद उनके बालों का क्या हाल हुआ इसकी फोटो भी शेयर की हैं.

Him: Fancy giving us a corona cut

Mrs: All done, my love.



