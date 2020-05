खाने से लेकर बाहर घूमने तक, लोगों ने शेयर की लॉकडाउन से पहले की अपनी ''Last Normal Pics''

ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर अपनी लास्ट आउटिंग और बाहर खाए गए खाने की तस्‍वीरें शेयर कर रहे हैं. लोगों ने अपनी अच्छी यादों की तस्वीरें शेयर की हैं. लोगों ने अपनी जिंदगी के लास्ट नोर्मल की पिक्स को शेयर किया है. इस वजह से सोशल मीडिया पर #LastNormalPic ट्रेंड कर रहा है.

The last ‘normal' photo on my phone from before lockdown - a group swim on 9 March. #LastNormalPhotopic.twitter.com/ngCh05Sl6c — Susan Kassab (@SueKassab) May 16, 2020

One of my fave #lastnormalphoto ‘s was in February - a couple having their wedding photos taken to the backdrop of Tower Bridge. pic.twitter.com/xEvNIIXDrK — London girl (@Londoner_2019) May 16, 2020

My #lastnormalphoto was of some of my students in my classroom exploring some books that I had just put on display! What I would give to teach the planned unit in person! pic.twitter.com/gQyZzojuDR — Jill Fernandes (@Jill_Fernandes5) May 18, 2020

#lastnormalphoto The view from the office, before heading home on a Friday evening. pic.twitter.com/8aFN0ffHLd — Thomas Roessler (@roessler) May 18, 2020

My #lastnormalphoto was March 3rd. It feels like it was last week and a million years ago. pic.twitter.com/1wugjD19il — Jenny Lawson (@TheBloggess) May 17, 2020

तो लॉकडाउन से पहले की आपकी लास्ट अच्छी याद कौन सी है?