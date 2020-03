अक्सर ही तलाक का फैसला लेना पति और पत्नी दोनों के लिए ही काफी मुश्किल भरा होता है. हालांकि, अपने माता-पिता को अलग होते हुए देखना बच्चों के लिए ऐसे वक्त को और भी अधिक मुश्किल बना देता है. इस दौरान बच्‍चे भी काफी तकलीफ से गुजरते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लड़की का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. इस लड़की ने अपने माता-पिता के तलाक के वक्त एक वीडियो ट्रेलर बनाया था.

द इंडीपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विक्टोरिया वैले रेमॉन्ड के माता-पिता का तलाक जब हुआ था तब वह 10 साल की थीं. अपने माता-पिता के तलाक के वक्त विक्टोरिया ने एक ट्रेलर बनाया था और इसका नाम उसने ''अ शैटर्ड रिलेशनशिप'' रखा था. इसके एक वीडियो को हाल ही में विक्टोरिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

WHEN I WAS 10 I MADE AN IMOVIE TRAILER FOR MY PARENTS DIVORCE AND I JUST FOUND IT??? pic.twitter.com/eVJkosgOBX