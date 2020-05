पेंसिल हील्स पहन लड़की शानदार तरह से फुटबॉल खेलती आई नजर, Viral Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान

हालांकि, फुटबॉलर हमेशा बेस्ट जूतों में नजर आते हैं, खासकर जब वो फील्ड में होते हैं. अगर हम आपके कहें कि एक लड़की 4 इंच की पेंसिल हील्स में शानदार फुटबॉल खेलते हुए नजर आई तो क्या आपको हमारी बात पर विश्वास होगा? अगर नहीं तो आप खुद इस वीडियो को देखें. वीडियो में एक लड़की हील्स में शानदार फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रही है.

वीडियो में यह लड़की प्रोफेनल्स की तरह फुटबॉल को जगल कर रही है. सोशल मीडिया पर इस लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इस लड़की की स्किल्स को देख काफी इंप्रेस हैं. इस वीडियो को ट्विटर पर स्यून नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी को इस वीडियो का 24 घंटों में जवाब देना होगा.''

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi has 24 hours to respond to this pic.twitter.com/2CJD4ymc8U — Seun (@akphies) May 15, 2020

वीडियो में महिला अलग-अलग तरह से बॉल के साथ जगलिंग करते हुए दिखाई दे रही है. कभी स्कैव्ट करते हुए, कभी पुशअप्स करते हुए. खड़े होकर और इस वीडियो में लड़की ने एक बार भी बॉल को जमीन से टच नहीं होने दिया.

सोशल मीडिया पर लड़की के इस वीडियो को देख लोग अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

In heels too, brilliant — Northerner In LDN (@Northerner_LDN_) May 15, 2020

The heels make it more pic.twitter.com/Ouy11wCcfD — Brother to the Night (@kal_enoughsaid2) May 15, 2020

They need to do this in heels for a fair comparison! — Sonal Asthana, MD (@sonalasthana) May 15, 2020

तो लड़की की इन स्किल्स के बारे में आपका क्या खयाल है?