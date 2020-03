Coronavirus Lockdown: NGO के साथ मिलकर यह रेस्टोरेंट कर रहा है मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद, देखें Video

दरअसल, गुरुग्राम स्थित मातामाल (Matamaal) नाम का एक रेस्‍टोरेंट एनजीओ रॉबिन हुड आर्मी (Robin Hood Army) के साथ मिलकर अपने-अपने घर वापस जा रहे मजदूरों को खाना और पानी उपलब्ध करा रहे हैं. रॉबिन हुड आर्मी के साथ काम कर रहा मातामाल रोज 500 से 600 लोगों को खाना खिला रहा है.

फ्रीलांस जर्नलिस्ट आदित्य राज कॉल ने इसका एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें रॉबिन हुड आर्मी और मातामाल रेस्टोरेंट के लोग, पलायन कर रहे मजदूरों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं.

#Gurugram Alert: Good Samaritans in Gurgaon from Robin Hood Army are helping Migrant workers and people in the slums with food and water. You can also contribute by reaching out to @MatamaalCuisine at DLF City Court. pic.twitter.com/uXaDrIC4nT