Halloween Day 2020 Messages: हेलोवीन डे पर इन मैसेजेस से दोस्तों और करीबियों को दें शुभकामनाएं

Happy Halloween Day 2020 Messages, Quotes, Wishes and Status

I hope you have a great Halloween

And enjoy dressing up

And getting lots of candy!

Have a super fun night.

Black cats skitter and ghouls patter by,

It's time to celebrate as All Hallow's

Eve has arrived!

I hope your Halloween is all treats

And no tricks…

Enjoy the candy and festivities!

Happy Halloween to you…

Hope it is a “spook”tacular one!

Enjoy the yummy treats!

When witches go riding,

And black cats are seen,

The moon laughs and whipsers, '

Tis near Halloween.

I wish you have a spooky time on Halloween.

But don't get too scared though.

Wishing you a fun Halloween

Filled with magical surprises!

May you get lots of treats

That are good to eat!

