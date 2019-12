2020 New Year: दोस्तों और परिवार को इन New Year 2020 मैसेजेस से दें नए साल की बधाई

Happy New Year: आ गया 2020 (New Year 2020), ये नया साल हर किसी के लिए एक नया सवेरा और बेहतरीन साल लेकर आए. अब हर कोई मोबाइल के जरिए कड़कड़ाती ठंड में यही मैसेज भेज रहा है. व्हाट्सएप (WhatsApp New Year Messages) और फेसबुक (Facebook Messages) के जरिए एक-दूसरे को हैपी न्यू ईयर (Happy New Year 2020) कह रहा है. तो कोई तस्वीरों के जरिए न्यू ईयर की शुभकामनाएं (New Year Wishes) दे रहा है. आप भी इस नए साल पर यहां दिए जा रहे नए-नए मैसेजेस से एक-दूसरे को साल 2020 की बधाई (Nav Varsh ki Shubhkamnaye) दें.

New Year 2020 Messages

नये साल की सुबह के साथ

आपकी जिंदगी भी उजालों

से भर जाये यही दुआ करेंगे

नया वर्ष आपको और आपके परिवार को मुबारक हो

चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,

मीठी पूरनपोली और गुजियां ही गुजियां

द्वारे सजती सुंदर रंगोली की सौगात

आसमान में हर तरफ पतंगों की बारात

सभी का शुभ हो नव वर्ष हर बार

ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा हैं

ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा हैं

चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए

ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा हैं

शाखों पर सजता नये पत्तों का श्रृंगार

मीठे पकवानों की होती चारों तरफ बहार

मीठी बोली से करते, सब एक दूजे का दीदार

खुशियों के साथ चलो मनाये नव वर्ष इस बार

देखो नूतन वर्ष हैं आया

धरा पुलकित हुई गगन मुस्काया

किंचित चिंताओं में डूबा कल

ढूंढ ही लेगा नया वर्ष कोई हल

देखो नए साल का पहला पल

क्षितिज के उस पार हैं उभर आया

ये साल हमारी किस्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा

ये साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा

इस साल अगर हम अंदर से दुख की बदली को हटा सके

तो मुमकिन हैं इसी साल हम सबमें सूरज झांकेगा

एक खूबसूरती, एक ताज़गी

एक सपना, एक सच्चाई

एक कल्पना, एक एहसास

एक आस्था, एक विश्वास

यही है एक अच्छे साल की शुरुआत

नयी उम्मीदों से भरा यह नया साल मुबारक हो

खुशी की मस्तियों के यह चाल मुबारक हो

तुम्हारे ख्वाब सभी इस बरस में पूरे हो

दुआएं दिल से तुम्हे, यह साल मुबारक हो

आई हैं बहारे, नाचे हम और तुम

पास आए खुशिया और दूर जाए गम

चारों तरफ नव बरस की खुशियां हैं छाई

नव वर्ष 2020 की बहुत बहुत बधाई

गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया हैं

गगन के पांव से घुंघरू चुरा के लाया हैं

थिरकते कदमों से आया है आज नया साल

जो की तुम्हारे वास्ते खुशियां चुरा के लाया है