इस बीच ऐसी भी खबर है कि हरियाणा में लॉकडाउन के चलते एक कपल शादी नहीं कर पा रहा था. ऐसे में रोहतक कोर्ट ने कपल की बड़ी मदद की. खबर के मुताबिक, निरंजन कश्‍यप नाम के एक शख्‍स को ऑनलाइन लैंग्‍वेज लर्निंग ऐप्‍प के जरिए मेक्‍सिको की एक लड़ी से प्‍यार हो गया था.

निरंजन कश्‍यप के मुताबिक, "हमारी मुलाकात एक लैंग्‍वेज लर्निंग ऐप्‍प के जरिए हुई. साल 2017 में वो मेरे जन्‍मदिन पर भारत आई. फिर साल फरवरी में डैना और उसकी मां हमारी शादी के लिए भारत आ गईं. 17 फरवरी को हमने स्‍पेशल मैरिज एक्‍ट के तहत शाद के लिए आवेदन किया. इस एक्‍ट के तहत 30 दिन का नोटिस मिलता है."

Haryana: Niranjan Kashyap from Rohtak married Dana, a Mexican national on April 13 under the Special Marriage Act amid #CoronavirusLockdown. Niranjan says, "We met through a language learning app. Dana&her mother came to India on 11th February for the wedding." pic.twitter.com/Q9QKjMsDTH