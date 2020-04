इसी तरह अब एक मेडिकल प्रोफेशनल कपल की फोटो वायरल हो रही है. दोनों कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और प्रोटेक्टिव सूट गियर में नजर आए रहे हैं. दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं और उनके बीच का ये भावुक पल इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

इस तस्‍वीर को इंडियन फॉरेस्‍ट ऑफिसर सुधा रमन ने शेयर किया है. फोटो में दावा किया गया है कि प्रोटेक्टिव गियर पहनने के कारण कपल एक-दूसरे को सिर्फ छू सकते हैं.

देखें सुधा रमन का ट्वीट

To all the Health care personnels across the globe.. Salutes and on

#WorldHealthDay

This picture of a couple who work day & night to fight COVID speaks volumes. They can touch each other only when they are in the protective gears. #COVIDWarriors#Inspirationpic.twitter.com/0knAjBJLXN — Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) April 7, 2020

इस तस्‍वीर को देखकर इंटरनेट यूजर्स काफी भावुक हो गए हैं. कई लोगों ने हेल्‍थकेयर प्रोफेशनल्‍स के त्‍याग और ड्यूटृी के प्रति उनके फर्ज की सराहना की.

"I hear stories about nurses video-calling family members late in the night, so they can say goodbye to a dying relative.



Because #healthworkers are on the front lines of the fight against #COVID19, they're also among the most at risk"-@DrTedros



#WorldHealthDay — Zeeshan Ali (@Zeeshan82563303) April 7, 2020

The picture speaks a thousand words #HealthcareHeroes — Vipul Jain (@vipuljain1) April 7, 2020

Love for the soul and their profession — தமிழ்ப்பொன்னி (@thamizhtweetz) April 7, 2020

How sad to see this clipping...



A Big salute to wo are all fight against Covid-19... — Sakthikathirvel Sivasubramaniam (@Sakthikathirve3) April 8, 2020

Respect — Ritika Vishwakarma (@ritika_vish) April 8, 2020

इस तस्‍वीर से साफ है कि दुनियर भर के मेडिकल प्रोफेशनल ही संकट की इस घड़ी के सच्‍चे योद्धा हैं और उन्‍हें हर हाल में पूरा सम्‍मान मिलना चाहिए. ऐसे वक्‍त में जब सब लोग अपने-अपने घरों में बंद होकर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तब ये योद्धा मैदान-ए-जंग में कोरोनावायरस को मात देने में लगे हु हैं.