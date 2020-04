लॉकडाउन का विरोध करने सड़कों पर जा रहे थे लोग, तभी सामने आया एक और फिर... देखें Video

दरअसल, रविवार 19 अप्रैल को कई सारे लोग डेंवर के कोलोराडो में लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एकत्रित होने पहुंच रहे थे. इस दौरान लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए हेल्थकेयर वर्कर्स आगे आए और लोगों को बचाने के लिए रास्ते में खड़े हो गए. ये हेल्थ केयर वर्कर्स अपने स्क्रब्स और मास्क में ही आए और रोड के बीच में खड़े हो गए ताकि प्रोटेस्ट करने आए लोग अपनी कार को आगे न ले जा पाएं और कार में से बाहर भी न निकल पाएं और इस तरह इन हेल्थ केयर वर्कर्स ने लोगों की जिंदगियों को बचा लिया.

डेंवर के एक फोटोजर्नलिस्ट ने इन तस्वीरों को खींचा है और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो रही हैं.

Health care workers stand in the street in counter-protest to hundreds of people who gathered at the State Capitol to demand the stay-at-home order be lifted in Denver, Colo., on Sunday, April 19, 2020. Photos by Alyson McClaran pic.twitter.com/yanunDrVKj — Alyson McClaran (@McclaranAlyson) April 20, 2020

एक यूजर ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है.

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv — Marc Zenn (@MarcZenn) April 19, 2020

इस वीडियो पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ''मैं हेल्थवर्कर्स के साथ खड़ी हूं. वो अनजान लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं'. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''आपकी तस्वीरें 1,000 से ज्यादा शब्‍दों को बयां कर रही हैं. ये हेल्थवर्कर्स हीरो हैं''.

I stand with the healthcare workers! They are risking their lives FOR STRANGERS! They deserve RESPECT. #IStandWithHealthCareworkers — Andrea Carrasquillo (@Blackcherry883) April 20, 2020

Thank you for sharing this with us. Your photos are worth 1,000 words. These nurses are heroes! — FloridaPlunge (@FloridaPlunge) April 20, 2020

