लॉकडाउन के चलते इतनी साफ हो गई हवा, जालंधर से दिखने लगे हिमाचल के पहाड़

कोविड-19 (COVID-19) के मरीजों की संख्‍या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. दुनिया भर के कई देशों में इसके चलते लॉकडाउन कर दिया गया है. कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने लिए सभी लोगों से बार-बार अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है. इसके मद्देनजर सभी दफ्तर, मॉल, स्‍कूल, यूनिवर्सिटी, धार्मिक संस्‍थान, पब्‍लिक ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि लोगों के घरों से बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी गई है. इसका नतीजा यह हुआ कि जहरीली हवा बेहद साफ हो गई है.

भारत में भी गाड़‍ियों की आवाजाही रुकी हुई है और फैक्‍ट्रियां पूरी तरह से बंद हैं. राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में जहां आमतौर पर हवा बेहद खराब रहती है वहां भी पिछले हफ्ते AQI 95 से नीचे दर्ज किया गया. वहीं मुंबई में भी हवा के प्रदूषण में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

The mighty Dhauladhars in Himachal Pradesh are now visible from Jalandhar as the air gets cleaner due to lockdown. Never thought this was possible!

First pic is from a DSLR and second from a mobile phone camera.

Pics courtesy colleague @Anjuagnihotri1pic.twitter.com/IFGst3jP8k