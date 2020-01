हिन्‍दू और मुस्लिम समुदायों के बीच भले ही कितने भेद-भाव क्यों न हों लेकिन अक्सर ही दोनों समुदाय के लोग एकता की मिसाल पेश करते हैं. इसी तरह का एक मामला केरल (Kerala) के कायमकुलम में सामने आया है, जहां एक हिन्‍दू जोड़े की शादी मस्जिद (Mosque) में धूमधाम से कराई गई. दोनों की शादी, केरल के चेरवली मुस्लिम जमात मस्जिद में 19 जनवरी को कराई गई. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 24 साल की अंजू अशोकन ने कुछ सालों पहले अपने पिता को खो दिया था. संसाधनों की कमी के कारण उसकी मां बिंदू, शहर की मस्जिद में अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने पहुंची.

चेरवली मुस्लिम जमात मस्जिद के सचिल नुजुमुदेने अलुममुट्टिल ने बताया, ''वह मेरे घर पर अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आई थी. उसने मुझे एक पत्र दिया, जिसे मैंने जमात कमेटी के सामने पेश किया. इसके बाद हमने तय किया कि हम उसकी बेटी की शादी कराने में मदद करेंगे''. उन्होंने कहा, ''जब मैंने इस पत्र को कमेटी के सदस्यों को दिखाया तो सभी अंजू की शादी कराने और सभी व्यव्सथाएं करने के लिए आगे आए. इसके बाद मस्जिद के अंदर ही दोनों की शादी की तैयारियां की गई''.

इसके बाद 19 जनवरी को मस्जिद में इस जोड़े ने हिन्‍दू रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इसके साथ ही मस्जिद ने शादी में शामिल हुए सभी महमानों और रिश्तेदारों को ''साद्य'' (Sadya) भी खिलाया. इसके साथ ही जमात कमेटी ने दुल्हन को 2 लाख रुपये के सोने के जेवरात भी दिए. नुजुमुदेने अलुममुट्टिम ने बताया कि उन्होंने 4000 लोगों के लिए शाकाहारी खाने की व्यवस्था की थी. इसके साथ ही शादी देखने के लिए 250 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई थी.

An example of unity from Kerala.



The Cheravally Muslim Jamat Mosque hosted a Hindu wedding of Asha & Sharath. The Mosque came to their help after Asha's mother sought help from them.



Congratulations to the newlyweds, families, Mosque authorities & the people of Cheravally. pic.twitter.com/nTX7QuBl2a