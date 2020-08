Blackheads Removal Tips in Hindi: इन आसान तरीकों से ब्लैकहेड्स से मिनटों में पाएं छुटकारा

Blackheads Removal Tips: आप भी इन तरीकों से ब्लैकहेड्स से पा सकती हैं छुटकारा.

खास बातें घर पर इन आसान तरीकों से ब्लैकहेड्स से पाएं छुटकारा

कई कारणों से चेहरे पर हो सकते हैं ब्लैकहेड्स

मुख्य रूप से ऑयली स्किन वालों को होते हैं ब्लैकहेड्स

How to Get Rid of Blackheads in Hindi: ब्लैकहेड्स (एक प्रकार का मुंहासे) होते हैं, जो रोम छिद्रों से होते हैं. ये आपकी नाक, ठोड़ी, छाती, पीठ और कंधों पर दिखाई दे सकते हैं. ब्लैकहेड्स (Blackheads Removal Tips in Hindi) से छुटकारा पाने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों और कैसे होते हैं. आपके शरीर पर लाखों रोम होते हैं, जिसमें आपका चेहरा भी शामिल है. आपके प्रत्येक फोलिसेल में एक बाल या फिर वसामय ग्रंथि होती है. जब आपकी त्वचा से डेड सेल्स निकलते हैं तो वो नाक पर एकत्रित हो जाते हैं. यदि आपके बंप बंद रहते हैं तो इन्हें व्हाइटहैड्स कहते हैं लेकिन अगर आपके बंप खुले रहते हैं और हवा अंदर जाती है, तो वो ब्लैकहेड्स बन जाते हैं.