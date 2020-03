अस्पताल से घर लौटा पति तो 'गली में आज चांद निकला' गाने पर नाचने लगी पत्नी, 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

प्यार एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में भावनाओं से भरा हुआ है. किसी से अपनी खुशियां और परेशानी बांटने के लिए इंसान प्यार ढूंढता है. बिलकुल वैसे ही जैसा इस वीडियो में नजर आ रहा है. दरअसल, ट्विटर पर शेयर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अस्पताल से वापस लौटे पति का नाच कर स्वागत करती है. इस वीडियो को देख आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

वीडियो में 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'जख्म' के गाने गली में आज चांद निकला पर राजकल दीवान डांस करते हुए नजर आ रही हैं. राजकमल के पति, रिटायर्ड विंग कमांडर अवनीश दीवान वीडियो में अपनी पत्नी को डांस करते हुए देख रहे हैं. वह बेड पर बैठे हुए ही पत्नी के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राजकमल के पति पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और जब वह घर आए तो राजकमल अपनी खुशी नहीं रोक पाईं. अपना प्यार जताने के लिए वह इस गाने पर डांस करने लगीं. ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''इंटरनेट पर आज मैंने सबसे क्यूज चीज देखी. आंटी के पति पिछले 2 हफ्तों से आईसीयू में थे और आज ही घर लौटे हैं और आंटी ने इस तरह से उनका स्वागत किया''.

The cutest thing I have watched today. Aunty's husband was in ICU from last 2 weeks, he returned home today and that's how she welcomed him.



Companionship is imperative becomes even more important in old age :) pic.twitter.com/Ti5TpJdsaq