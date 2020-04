17 साल की भारतीय मूल की लड़की ने रखा नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम

वनीज़ा के सुझाव के बाद, नासा के इस मार्स हेलीकॉप्टर को आधिकारिक रूप से इंजिन्यूटी (Ingenuity) नाम दिया गया है. यह दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान भरने वाला पहला विमान होगा. बता दें, नासा ने मार्च में घोषणा की थी कि वो अपने दूसरे रोवर का नाम परसेवरैंस (Perseverance) रखेंगे. इस रोवर का नाम सातवीं कक्षा के बच्चे एलेक्जेंडर माथर के निबंध के आधार पर रखा गया है. इसके बाद एजेंसी ने मार्च हेलीकॉप्टर का नाम भी निबंध के आधार पर रखने का ही फैसला किया था.

नासा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''हमारे मार्स हेलीकॉप्टर का नया नाम इंजिन्यूटी है. छात्रा विनेज़ा रूपाणी ने 'नेम द रोवर' प्रतियोगिता में यह नाम सुझाया था. इंजिन्यूटी मार्स की सवारी @NASAPerservere के साथ करेगा और दूसरी दुनिया में उड़ान भरेगा.''

Our Mars helicopter has a new name! Meet: Ingenuity.



Student Vaneeza Rupani came up with the name during our “name the rover” contest. Ingenuity will ride to the Red Planet with @NASAPersevere to attempt the first powered flight on another world: https://t.co/4bGj3morKPpic.twitter.com/2ZyIm4sQRQ