Coronavirus से जूझ रहे चीन से वापस लौटे भारतीय, हरियाणवी गाने पर जमकर लगाए ठुमके, देखें Viral Video

चीन (China) के शहर वुहान (Wuhan) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के फैलने के बाद वहां फंसे 323 भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाया गया है. आपको बता दें, कोरोनावायरस, चीन के वुहान शहर से ही फैला है और इस वजह से वहां पर लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. इस वजह से वुहान में लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ रहा है और रोजाना कोरोनावायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है.

इसी बीच चीन से वापस लाए गए सभी 323 भारतीयों की इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्कैनिंग की गई और इसके बाद उन्हें भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा स्थापित दिल्ली और हरियाणा के शिविर में सुविधाओं के लिए ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने 10 दिन में बना डाला 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल

इसी बीच मानेसर में सेना के शिविर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वुहान से वापस आए कुछ भारतीय खुशी से नाचते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कुछ लड़के मुंह पर मास्क लगा कर हरियाणवी गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

#WATCH Indian students who were brought back from Wuhan, China, dance at the quarantine facility of Indian Army in Manesar, Haryana, where they are currently lodged. #Coronavirus (Source - Indian Army) pic.twitter.com/tGDCTO0cNX