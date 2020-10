International Day of the Girl Child 2020: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शेयर करें, ये स्लोगन और Quotes

International Day of the Girl Child 2020: हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस(International Day of the Girl Child) के रूप में मनाया जाता है. इसी दिन साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गर्ल चाइल्ड डे यानि की शिशु बालिका दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाए गए एक प्रस्ताव को पारित किया था. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लड़कियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाना है. आज भी दुनियाभर में लड़कियों को कुछ करने से पहले समाज की कुरीतियों और ताने सहने पड़ते है. यहां हम आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस(International Day of the Girl Child) के कुछ स्लोगन और Quotes लेकर आएं हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस( International Day of the Girl Child) के प्रति उन्हें जागरूक कर सकें.