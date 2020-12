ओडिशा के पुरी में शुरु हुआ अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, देखें तस्वीरें

अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का नौवां संस्करण ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 (COVID-19) प्रोटोकॉल के पालन के साथ शुरु हुआ है. देश भर के लगभग 70 कलाकार इस बहुप्रतीक्षित समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, ये फेस्टिवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है. पिछले अंतिम कुछ वर्षों में सैंड आर्ट फेस्टिवल में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सिंगापुर और इटली जैसे देशों से आए कलाकारों की उत्साही भागीदारी देखी गई.

Odisha: International Sand Art Festival began at Chandrabhaga beach in Konark of Puri district y'day. 70 India artists participating in this year's Festival, no international artists due to #COVID19 pandemic.



Visitors being allowed after thermal scanning & sanitising of hands. pic.twitter.com/67caQ6rkPe