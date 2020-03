Women's Day 2020: एक दिन के लिए कलेक्टर बनी स्कूली छात्रा, लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2020) मनाया जाता है. इसकी शुरुआत वैसे तो 1911 में हुई थी लेकिन संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने ऑफिशियली इसे 1977 में अपनाया था. इस दिन महिलाओं की सफलता का जश्न मनाया जाता है. केवल महिलाओं की सफलता ही नहीं बल्कि इस महिलाओं को प्रेरित करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है.

हर साल देशभर में भी महिला दिवस (Women's Day) के मौके पर बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. इसी के साथ इस बार भी अभी से ही महिला दिवस (Women's Day 2020) मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के लिए अभी से ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे मनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी बीच हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा की जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सुमन रावत चंद्र ने एक ट्वीट शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उनके इस ट्वीट में स्कूल की एक छात्रा उनकी कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही है.

स्कूल की छात्रा की तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक हफ्ते के लिए स्कूलों की कुछ होनहार छात्राओं को एक दिन के लिए कलेक्टर बनने का मौका दिया जा रहा है. आज की हमारी कलेक्टर जिला परिषद स्कूल की छात्रा पूनम देशमुख हैं''.

#CollectorForADay#IWD2020

To a run up the International Womens Day, for a week few of the bright girls vl be given n opportunity to be Collector for a day. Today's Collector Zilla Parishad School's bright star Poonam Deshmukh.@NITIAayog@CMOMaharashtrapic.twitter.com/GtXgALX9gO — Suman Rawat Chandra (@oiseaulibre3) March 2, 2020

इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सुमन रावत चंद्र ने लिखा, ''कलेक्टर बनकर वह आज अपना काम काफी अच्छे से कर रही है. उसे यकीन है कि वह एक दिन सफल होगी और उसने संकल्प लिया है कि वह मेहनत करेगी और बाकी लड़कियों को भी प्रेरित करेगी''.

#CollectorForADay Poonam Deshmukh smartly conducting her work as a Collector today. She is confident and inspired to be successful one day and took a pledge to work hard for same and also inspire other girls @unwomenindia@DrRPNishank@MinistryWCD@smritiiranipic.twitter.com/4m2APcn9Om — Suman Rawat Chandra (@oiseaulibre3) March 2, 2020

कलेक्टर सोनम रावत चंद्र की पहल की ट्विटर पर लोग काफी सराहना कर रहे हैं और उनके दोनों ट्वीटों पर काफी तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''यह बहुत इंस्पायरिंग है''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''यह वाकई हम सबको प्रेरित कर रहा है''. तीसरे ने लिखा, ''युवाओं को प्रेरित करने के लिए सराहनीय पहल''.

Nice initiative — Dhruman H Nimbale, IPS (@dhruman39) March 2, 2020

Madam,It will definitely inspires the all humanbeing. — Shrikrushna Ramchandra Kuyate (@KrishKuyate) March 2, 2020