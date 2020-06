International Yoga Day: इस साल डिजिटली मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, यहां जानें क्या है थीम

इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) की थीम ''घर पर योगा और परिवार के साथ योगा'' करना है. कोरोनावायरस महामारी के चलते लोगों से घर पर ही योग दिवस मनाने की अपील की जा रही है. इस वजह से माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम को शुरू किया गया है. ताकि लोगों को अपने परिवार के साथ योग करने के लिए प्रेरित किया जा सके.

वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर की जनता को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा है और अपना वीडियो शेयर करने के लिए कहा है. माई लाइफ, माय योगा प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है.

Learn and practice yoga to discover a journey to inner self.



Stay home and practice yoga with your family and participate in #MyLifeMyYoga video blogging contest.



Send in your entries now!