आपको बता दें कि इवांका ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी और उनकी वरिष्ठ सलाहकार हैं.

पीएम मोदी ने "योग निद्रा" का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था, "जब भी समय मिलता है, मैं हफ्ते में 1-2 बार योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करता हूं."

उन्होंने कहा, "इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, साथ ही यह तनाव और चिंता को भी कम करता है. इंटरनेट पर आपको योग निद्रा के कई वीडियो मिलेंगे. अंग्रेजी और हिन्दी में एक-एक वीडियो साझा कर रहा हूं."

इवांका ने पीएम मोदी के वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, "यह शानदार है. शुक्रिया नरेन्द्र मोदी."

This is wonderful! Thank you @narendramodi ! #TogetherApart https://t.co/k52G4viwDs

इवांका अपने पिता डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फरवरी में भारत यात्रा पर भी आईं थीं.



अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने ट्वीट किया, "योग मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने में मदद करता है. अलग रहने के इस दौर के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योग के माध्यम से हमें एक साथ रहना और जागरुक रहना सीखा रहे हैं."

Yoga helps to harmonize the mind and body. Even in our separateness, PM @narendramodi guides on being together, being aware through yoga. @IvankaTrump#TogetherAparthttps://t.co/oLr3IYEzEv