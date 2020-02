भारत दौरे के दूसरे दिन फॉर्मल व्हाइट लुक में नजर आईं इवांका ट्रंप, देखें Photos

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) और फर्स्‍ट लेडी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) के पहले भारत दौरे में बेटी इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) भी साथ में आईं हैं. मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरे का दूसरा दिन है. भारत दौरे के दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया और इस मौके के लिए इवांका ट्रंप फॉर्मल व्हाइट लुक में नजर आईं.

राष्ट्रपतिभवन में इवांका ट्रंप व्हाइट फॉर्मल लुक में दिखाई दीं. उनकी कुछ तस्वीरों को एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया हैं. आज के लिए निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, इवांका ने फॉर्मल ड्रेस चुनी और अपने बालों को खुला छोड़ा.

Delhi: US President Donald Trump's daughter and senior advisor Ivanka Trump arrives at Rashtrapati Bhavan ahead of the ceremonial reception of the US President. pic.twitter.com/iTyjCRftf2