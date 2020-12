जम्मू-कश्मीर में युवा महिला कलाकारों को सशक्त बनाने के लिए कला प्रदर्शनी का आयोजन

जम्मू और कश्मीर पर्यटक विकास निगम (JKTDC) ने कश्मीर घाटी में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, बुधवार को एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था. एक प्रतिभागी ने कहा, " जम्मू और कश्मीर पर्यटक विकास निगम (JKTDC) ने एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है, मैं घर पर मोमबत्तियां बनाती हूं, कश्मीरी लड़कियों में कई प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन एक उचित मंच न होने के कारण वे पीछे रह जाती हैं. यह कश्मीर कला को भी बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है."

Jammu and Kashmir Tourism Development Corporation organised a special all-women art exhibition in Srinagar yesterday. "It is a great initiative. Kashmiri girls are very talented but due to lack of proper platforms, they are left behind," said a participant. pic.twitter.com/3ojBt0Ei3L