जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आत्मनिर्भर बनने के लिए ‘फुलकारी’ कढ़ाई सीख रहीं महिलाएं

जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिलाएं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) द्वारा किए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत ‘फुलकारी' की कढ़ाई और सिलाई का काम सीख आत्मनिर्भर बन रही हैं. यहां दाखिला लेने वाले लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण और प्रशिक्षण अवधि के दौरान 2000 रुपये मासिक की दर से वजीफा प्रदान किया जाता है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institute/ITI) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाये जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें लोगों को तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है.

J&K: Twenty-five women are learning phulkari embroidery at ITI Kathua as part of skill development training being undertaken in district.



A woman says,"I've learned a lot here. Tourists visiting the place prefer to buy handicraft items, so we'll be able to earn living." (22.12) pic.twitter.com/dZsLtkxnT4