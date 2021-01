करीना कपूर ने शेयर किया फिनटेस मंत्र, बताया- प्रेग्नेंट महिला के लिए क्या है सबसे जरूरी

बता दें करीना कपूर ने एक स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए प्रेग्नेंसी फोटोशूट कराया है. जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उन्होंने अपनी तस्वीरों में अपना बेबी बंप भी दिखाया है. उनकी ये तस्वीरें लोगों को काफी पसंद आ रही है.

बता दें, करीना कपूर ने #PUMAxKareena कलेक्शन लॉन्च किया है, अपनी तस्वीर में उन्होंने ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं. फोटो कैप्शन में उन्होंने लिखा, : "A Little Bit Of Yoga, A Little Bit Of Calm" यानी थोड़ा- सा योगा और थोड़ी शांति. उन्होंने बता दिया, प्रेग्नेंसी के दौरान योगा करना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें, करीना कपूर दूसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली है, उनके पहले बेटे का नाम तैमूर अली खान हैं.

प्रेग्नेंट महिला को क्यों करना चाहिए योगा?

प्रेग्नेंसी के दौरान प्रतिदिन योगा आपको तंदुरुस्त रखता है और प्रसव के दौरान मन व शरीर को भी केंद्रित रखने में भी मदद करता है. प्रतिदिन योगासन करने से आपका शरीर क्रियाशील रहता है और गर्भावस्था में आमतौर पर होने वाली समस्याएं जैसे कब्ज और उल्टी आने से भी बचाता है. प्रतिदिन योगासन करने से शरीर से तनाव निकल जाता है जिससे प्रसव आराम से होने की संभावना बढ़ जाती है. गर्भाशय, गर्भाशय की नलिका और श्रोणि के हिस्से से तनाव निकल जाता है जिससे प्रसव में कोई दुविधा नहीं होती.