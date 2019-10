पाकिस्तान में सास प्रिंसेस डायना के अंदाज़ में दिखीं प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन, Photos हुईं Viral

प्रिंस विलियम (Prince William) के साथ पाकिस्तान (Pakistan) की अपनी पहली सरकारी यात्रा पर गईं केट मिडलटन (Kate Middleton) की पारंपरिक आउटफिट्स में तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाईं. अपनी दिवंगत सास प्रिसेंज डायना (Princess Diana) की पसंद वाली ड्रेस में केट की तस्वीरों से डायना की यादें ताजा करने को लेकर 37 वर्षीय ड्यूचेस ऑफ कैम्ब्रिज (Duchess of Cambridge) की प्रशंसा हुई.

Kate Middleton channelled Princess Diana's style on #RoyalVisitPakistan. Kate looked elegant in a turquoise shalwar kameez by Catherine Walker, one of Diana's favourite designers.Diana wore during her visit to Pakistan in 1996.

डायना 1997 में पाकिस्तान की आखिरी यात्रा पर जब गई थीं तब वह ऐसे ही परिधान पहनी हुई थीं. उसके कुछ ही महीने बाद पेरिस में दुखद कार हादसे में उनकी जान चली गई थी.

पाकिस्तान की इस राजशाही यात्रा पर पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा दिये गये स्वागत कार्यक्रम में शाही दंपति बहुत रंगीन ढंग से सजाए गए रिक्शे से पहुंचे.

केट ने चमकती ड्रेस पहन रखी थी और विलियम ने उसी रंग की शेरवानी पहन रखी थी जिसे कराची के डिजाइनर (Naushemian) नौशेमियां ने तैयार किया था. ये आउटफिट पहने केट और विलियम रिक्शे में घूमे.

Prince William and Kate Middleton in national attire of Pakistan are displaying their countless love & respect for Pakistani culture.



Thanking you Royal Family

विलियम और केट पांच दिवसीय यात्रा पर सोमवार (14 अक्टूबर) को इस्लामाबाद के बाहर इलाके में स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचे. वे विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय के अनुरोध पर ब्रिटेन-पाकिस्तान संबंध को मजबूत करने के लिए सरकारी यात्रा के तहत पाकिस्तान आये हैं.

वर्ष 2006 के बाद ब्रिटिश राजपरिवार के सदस्यों की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है.

केट जब विमान से उतरीं तब उन्होंने जो आउटफिट पहन रखा था, वह चूड़ीदार और कुर्ते जैसा लग रहा था. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) उनके स्वागत में खड़े थे.

main to kate Middleton kay shoes py hi fidda ho gai

15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक बालिका विद्यालय में जाने के दौरान उन्होंने नीले रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी.