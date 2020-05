केंट आरो ने अपने आटा मेकर एड पर लिखा ऐसा मैसेज कि जमकर हुआ ट्रोल, अब सोशल मीडिया पर मांगी माफी

हेल्थकेयर प्रोडक्ट कंपनी केंट आरओ सिस्टम (Kent RO System) को उसकी एक एड के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है. इसके बाद केंट ने ट्विटर पर माफी मांगी है. दरअसल, अपनी इस एड में केंट आरओ ने लिखा था, ''क्या आप अपनी मेड को घर पर आटा गूंधने देते हैं? उनके हाथ इंफेक्टेड हो सकते हैं.'' केंट ने यह अपने आटा और ब्रेड मेकर की एड में लिखा था, जिससे उपभोक्ता, बिना हाथ के आटा गूंधने वाली इस मशीन में इंवेस्ट करें.

केंट ने बुधवार दोपहर को एक स्टेटमेंट जारी करते हुए माफी मांगी है. इस स्टेटमेंट में चेयरमैन महेश गुप्ता ने लिखा, ''मैं केंट आटा और ब्रेड मेकर की एड के लिए माफी मांगना चाहता हूं. यह अनजाने में लेकिन गलत तरीके से संचारित किया गया है और इसे वापस ले लिया गया है''. उन्होंने आगे लिखा, ''हम सोसाइटी के सभी लोगों का सम्मान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं.''

I presume #Kent Atta maker doesn't want my business. Not only is it unfair to service demographics by assuming all are unhygienic, also assumes me or my husband do not knead atta. A great product bites the dust cos the Ad agency/Product Manager couldn't see beyond their biases. https://t.co/lVCmjNG5Qp — Avtar Dr Saundarya Rajesh (@SaundaryaR) May 27, 2020

यह एड उस वक्त आई, जब कोरोनावायरस महामारी के कारण घर में काम करने वाले लोग लॉकडाउन की वजह से अपने ही घरों में बंद थे. मार्च में जारी किए गए लॉकडाउन के बाद से ही घर में काम करने वाले अपने ही घरों में बंद हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने इस एड पर बात करते हुए लिखा, ''यह एड कहती है कि सिर्फ एक मेड के हाथ ही गंदे होते हैं''. बता दें, इस कंपनी की ब्रांड एंबेस्डर एक्ट्रेस हेमा मालिनी है.

केंट आटा और ब्रेड मेकर की एड सबसे पहले इंस्टाग्राम पर सामने आई थी. इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. यहां देखें लोगों के रिएक्शन:

Disgusting face of casteist, classist India. Will never choose KENT. https://t.co/lD4BJn77yZ — Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) May 27, 2020

The Kent ad is surely the most disgusting in recent times and must be withdrawn with an unconditional apology — Ajay Kamath (@ajay43) May 26, 2020

आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा ने भी केंट की इस एड की आलोचना की.

Kent is infected by some impure hearts and unhealthy minds. pic.twitter.com/3JZZEEApz1 — Arun Bothra (@arunbothra) May 26, 2020

यहां तक कि फिल्ममेकर राकेश शर्मा ने भी केंट की एड की आलोचना की.