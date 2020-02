इस सेलिब्रिटी ने दिखाया अपने बच्चों का Play Room तो लोगों ने कहा, ''हमें भी गोद ले लो...'' देखें Video

किम कार्दशियां (Kim Kardashian) मशहूर सेलिब्रिटी हैं और भारत में भी कई लोग उन्हें जानते हैं. किम अक्सर ही चर्चाओं में रहती हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने फैन्स को अपने बच्चों का प्ले रूम दिखाया. दरअसल, किम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में फैन्स को अपने बच्चों के प्ले रूम का टूर कराया, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

आपको बता दें, किम और उनके पति कान्‍ये वेस्ट के 4 बच्चे हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम नॉर्थ है और वह 6 साल की है, उनके बेटे सेंट की उम्र 4 साल है, उनकी बेटी शिकागो 2 साल की है और उनका सबसे छोटा बेटा Psalm 9 महीने का है. किम जैसे ही बच्चों के प्ले रूम में एंटर करती हैं तो वह सबसे पहले उनके स्टेज, ड्रम्स, गिटार और अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हैं. इसके साथ ही वह बताती हैं कि स्टेज के पीछे की दीवार पर एक प्रोजेक्टर है, जिस पर उनके बच्चे फिल्म या शो आदि देखते हैं.

इसके अलावा बच्चों के प्ले रूम में खेलने के लिए एक छोटा ग्रोसरी स्टोर और आइसक्रीम पार्लर भी है. इसके अलावा कमरे के एक कोने में एक स्टडी टेबल और किताबों से भरी एक कैबिनेट भी हैं, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं. इतना ही नहीं बच्चों के इस्तेमाल के लिए कलर्स, कॉस्‍ट्यूम आदि के लिए प्ले रूम में अलग से जगह है. वहीं प्ले रूम में हर तरह के खिलौने मौजूद हैं. इसमें कई तरह की कार, स्टफ टॉय, लीगो पजल आदि शामिल हैं.

किम द्वारा बच्चों के प्ले रूम की झलक शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोग तो किम से उन्हें गोद लेने के लिए भी कह रहे हैं.

The kids play room is sooo amazing!! Can you please adopt me — Tay (@tay_audz) February 13, 2020

Even the ???? are color coordinated. pic.twitter.com/q2womhLKp4 — Nandipha Mfamela (@nandie_m) February 13, 2020

After watching kim kardashian's children playroom, i feel so so poor. Damn what was that??? — DamilolaTianah (@Damididmyhair) February 13, 2020

Is it weird for a 20 year old to be envious of @KimKardashian kids playroom? My whole flat could fit in that one room — S (@slvardon) February 13, 2020