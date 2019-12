काम के चक्कर में नहाना भूली ये मशहूर एक्ट्रेस, खुद Tweet कर बताया- मुझे याद नहीं आखिरी बार...

गायिका लेडी गागा (Lady Gaga) अपने आगामी छठे अल्बम को पूरा करने के काम में इस कदर मशगूल हुईं कि वह नहाना ही भूल गईं. एसेशोबिज डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, लेडी गागा ने उनकी निजी सहायक के साथ हुई कुछ मजेदार बातचीत को ट्विटर पर साझा किया. इसमें यह महसूस करने के बाद कि वह साल 2016 में रिलीज हुए उनके अल्बम 'जोआन' के बाद से लगातार अथक काम करती ही जा रही हैं, लेडी गागा से उनकी साफ-सफाई को लेकर सवाल किया गया.

गायिका ने ट्वीट किया, "मेरी सहायक : आखिरी बार आपने कब नहाया था? मैं : मुझे याद नहीं."

#LG6

my assistant: when's the last time you bathed

me: i don't remember