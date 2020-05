''भारत माता की जय'' बोलते हुए पुलिस यूनिफॉर्म में छोटे बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, देखें Video

दरअसल, मुंबई पुलिस द्वारा किए गए इस ट्वीट में एक छोटे से बच्चे का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में यह बच्चा पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है.

वीडियो के कैप्शन में मुंबई पुलिस ने लिखा, ''ब्लॉक में नया बच्चा आया है! हमें उम्मीद है कि तुम अपनी यूनिफॉर्म में जल्दी से बड़े हो जाओ. पुलिस विभाग के एक हिस्से के रूप में हम आपको देखने के लिए उत्सुक हैं! इस प्यारे वीडियो को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया @jivajain''.

New kid on the block alert!



We hope you grow into your uniform very soon, young one.



Looking forward to see you as a part of the police department too!



Thank you @jivajain for sharing this adorable video with us.#KhakhiSwagpic.twitter.com/id3omHp9sV