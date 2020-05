Lockdown Effect: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के पास घूमता दिखा नीलगाय का झुंड, देखें Viral Photos

इसी बीच हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) के पास नीलगाय (Nilgai) का एक झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया. नीलगाय को एशिया के सबसे बड़े मृग के रूप में भी जाना जाता है और ये आमतौर पर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं. हालांकि, आमतौर पर यह जंगलों में नजर आती हैं.

सोशल मीडिया पर आईजीआई एयरपोर्ट के पास नीलगाय दिखाई देने की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Nilgai near IGI Airport in #Delhi #environment is getting cleaner day by day pic.twitter.com/cfQTTnsyzI

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी रीबूट हो रही है तो वहीं कुछ लोग पुराना वक्त याद कर रहे हैं.

I think if we stay in lockdown for few more months, we may have to fight with wild animals to get back our space.