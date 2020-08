Love Is not Tourism बना कपल्स के लिए उम्मीद, यूरोपियन देशों में शुरू किया गया स्वीटहार्ट वीजा

ऐसे में ये सभी अनमैरिड कपल्स एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर हुए लोग अब सोशल मीडिया पर Love is Not Tourism और Couples Separated by Travel Bans ग्रुप्स के जरिए सरकारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने पार्टनर से मिल सकें.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, मैगी फोस्टर ने Couples Separated by Travel Bans की शुरुआत की है. इस याचिका के जरिए मैगी उन लोगों की मदद कर रही है, जो ट्रेवल बैन की वजह से अपने परिवार या फिर अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिए शादी का सर्टिफिकेट नहीं है. इनमें से बहुत से ऐसे कपल्स भी शामिल हैं, जो पिछले काफी वक्त से एक दूसरे के साथ हैं. कई ऐसे भी हैं, जो जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. हालांकि कानून की वजह से वो सभी एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हैं.

फोस्टर, ऐलेक्जेंडर पोर्टीयर के साथ रिलेशनशिप में है. फोस्टर ऐलेक्जेंडर से एक फैमिली मीट के दौरान मिली थी. दोनों ने हर 2-3 महीने में एक दूसरे से मिलने का प्लान किया था लेकिन अब दोनों घंटों तक एक दूसरे से फेसटाइम के जरिए बात करने को मजबूर हैं. इस तरह से बहुत से कपल्स ट्रैवल बैन की वजह से अपने पार्टनर्स से दूर रहने के लिए मजबूर हैं.

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर Love Is Essential और Love is Not Tourism के चलते बहुत से यूरोपियन देशों में स्वीटहार्ट वीजा (Sweetheart Visa) शुरू किया गया है. दरअसल, यूरोप के ऑस्ट्रिया, नॉरवे, डैनमार्क और अब जर्मनी में भी स्वीटहार्ट वीजा शुरू हो गया है. इसके चलिए सभी इन देशों में रहने वाले अनमैरिड कपल्स अपने पार्टनर से मिल सकेंगे. हालांकि, उन्हें अपने रिलेशनशिप में होने का सबूद दिखाना होगा.

(इनपुट Reuters से भी)