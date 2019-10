मध्य प्रदेश की वो आदिवासी महिला, जिनकी पेंटिंग इटली में होगी शोकेस

मध्य प्रदेश की 80 साल की आदिवासी महिला की पेंटिंग इटली में शोकेस होगी. इटली के मिलान में होने वाली प्रदर्शनी में इनकी पेंटिंग दिखाई जाएगी. इस महिला का नाम है जोधइया बाई बैगा (Jodhaiya Bai Baiga), जो कि मध्य प्रदेश के लोहरा गांव के उमरिया जिले की रहने वाली हैं.

जोधइया ने अपने पति की मृत्यु के बाद पेंटिंग करना शुरू किया. एएनआई से बात करते हुए जोधइया ने बताया, 'मैं सभी तरह के जानवरों की पेंटिंग करती हूं, जो भी मेरे आस-पास दिखता है. मैं भारत के कई जगहों पर गई हूं. आजकल मैं पेंटिंग के अलावा और कुछ नहीं करती. मैंने 40 साल पहले अपने पति को खोने के बाद पेंटिंग शुरू की. क्योंकि मुझे मेरे परिवार को चलाने के लिए कुछ तो काम करना था.'

Madhya Pradesh: Paintings by Jodhaiya Bai Baiga, an 80-year-old tribal woman, from Umaria district's Lorha village are now being showcased at the ongoing exhibition at Milan in Italy. Her teacher Ashish Swami says, "She has to achieve many more milestones now." (04.10.2019) pic.twitter.com/FsK7CnBPfG