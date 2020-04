Lockdown के बाद इस देश ने महिलाओं को दी मेकअप करने की सलाह, कहा- "मत करो पति को परेशान", भड़के लोग

दरअसल, मलेशिया सरकार ने ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के लिए एक एडवायजरी जारी की है. 18 मार्च को मलेशिया ने लॉकडाउन घोषित किया था. इसके बाद वहां के महिला और परिवार विकास मंत्रालय द्वारा उनके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर शेयर किए गए थे. इसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को किस तरह से पेश आना चाहिए इसके टिप्स दिए थे.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा करने से लॉकडाउन के दौरान पति और पत्नी की जिंदगी आसानी से चलती रहे, इसे देखते हुए इन पोस्टर्स को जारी किया गया था. इन पोस्टर्स में महिलाओं के लिए बहुत सी टिप्स दी गई हैं, जिनसे वो अपने पति या पार्टनर के साथ बहस में पड़ने से बच सकती हैं.

वहीं एक पोस्टर में महिलाओं को अच्छे से तैयार होने और मेकअप करने की एडवाइज दी गई है. साथ ही महिलाओं को मशहूर कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन की आवाज की नकल करने का भी सुझाव दिया गया है. इन पोस्टर्स के चलते दुनियाभर के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद मंत्रालय ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है.



We commend .@KPWKM for their attempt to encourage better family relations during this MCO period. However, we strongly criticise the way the message is imparted. Women should never have to act like 'Doraemon' or childlike to make husbands do chores. It is a shared responsibility. pic.twitter.com/oR3k7YcAfV — Pakatan Belia Kesaksamaan Gender (@Belia4GE) March 31, 2020

Avoid wearing home clothes. Dress up as usual, put on make-up and dress neatly. OMG! This is what Rina, our Minister of Women, Family & Community Development thinks is important during the #COVID19 lockdown? No tips on how to deal with #DomesticViolence? Just state DV is a crime. pic.twitter.com/FfswtPBIPH — Honey Tan (@honeyean) March 31, 2020

The Women's Ministry's advice to women during the Covid-19 pandemic is to.....



... Wear make up at home?



This is so important, that they put up an official poster for it?



.. We went from @drwanazizah & @hannahyeoh.... to... this?



I...... don't know what to say anymore.... pic.twitter.com/Hd9csBWBhe — Nathaniel Tan - Projek #WawasanRakyat (@NatAsasi) March 31, 2020

Even using their weird logic, I don't even understand this advice.



Doraemon is a male robot cat. pic.twitter.com/btktDWmpdV — Syahredzan Johan (@syahredzan) March 31, 2020

सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद मलेशिया की सरकार ने अपनी सभी पोस्ट डिलीट कर दी हैं और माफी भी मांगी है.