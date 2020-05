देसी जुगाड़! शख्स ने परिवार के साथ घर पहुंचने के लिए बाइक के साथ जोड़ा ''झूला'', देखें Viral Video

इसके बाद एक बार फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स ने परिवार के साथ अपने घर पहुंचने के लिए बाइक के साथ एक झूले को जोड़ दिया है. दरअसल, वीडियो को मारिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''शायद यह यातायात का एक सुरक्षित माध्यम नहीं है लेकिन देखें किस तरह से इस शख्स ने 2 लोगों के बैठने वाली बाइक को 4 लोगों के बैठने वाली कार बना दिया है.''

शख्स ने झूले के साथ एक स्टीयरिंग वील लगा रहा है. इससे वह एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील के जरिए झूले को बैलेंस कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ''ऐसे दिमागों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और मशीनरी को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.''

Probably not the safest mode of transport. But watch how this man has converted his 2-seater bike into what could be like a 4-seater car. pic.twitter.com/EDPsDemxaT

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''मैंने ऐसा पहले भी देखा है. मुझे लगता है कि यह झूले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका है.''

