शख्स ने कार पार्क करने के लिए निकाली ऐसी तरकीब, आनंद महिंद्रा भी हुए फैन, देखें Video

कार चलाने वाले लोग आए दिन पार्किंग की समस्या का सामना करते हैं. कार के लिए पार्किंग स्पेस ढूंढना कई बार लोगों के लिए मुश्लिक हो जाता है क्योंकि यहां लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां तो हैं लेकिन उन्हें पार्क करने की जगह नहीं है. हालांकि, ऐसा लगता है कि अब कार पार्क करने का भी रास्ता मिल गया है.

दरअसल, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''मैंने इसी तरह के एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एक पंजाब का वीडियो देखा था. लेकिन यह उससे एक कदम आगे है. मुझे इसका जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन काफी पसंद आया. मैं यह दावा कर सकता हूं कि जिसने भी इसे डिजाइन किया है वो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दे सकता है ताकि हम अपनी फैक्टरी में सुधार कर सकें और बेहतर बना सकें.''

Saw a video of a similar device in Punjab some time ago. But this is one step ahead. I love the ‘geometrical' elegance of the solution! I bet the person who designed this would be able to give us some real out-of-the-box ideas for making our factory layouts more efficient! https://t.co/5B76wTMz6q — anand mahindra (@anandmahindra) May 11, 2020

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को मूल रूप से CCTV IDIOTS नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में उन्होंने ''सुपर सेवर'' लिखा है.

एक मिनट की इस क्लिप में एक शख्स लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मेटल पैनल्स पर पार्क करता हुआ नजर आ रहा है. इन मेटल पैन्स को शख्स ने बनाया है. यह पैनल्स वैसे ही हैं, जैसे कार मकैनिक की दुकान में नजर आते हैं. एक बार वह कार को सही जगह खड़ी कर देता है तो वह पैनल समेत उसे अपने घर की सीड़ियों के नीचे की जगह में धकेल देता है.

इस लाजवाब तरीके ने ट्विटर पर लोगों को हैरान कर दिया लेकिन कुछ लोगों को यह डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आया. एक यूजर ने लिखा, ''प्रॉब्‍लम यह है कि इसमें सिर्फ क्लासिक जेन ही आ सकती है और वो उसे अपग्रेड भी नहीं कर सकता.''

Problem is only the classic zen will fit in, one can't upgrade. — Karl Kolah (@karlkolah) May 11, 2020

The good thing is that this person has not cut down the tree to make this car park design.



But he has to maintain the same model of the car for very very long time. — Pravin Dhakne (@Pravin_Dhakne) May 11, 2020